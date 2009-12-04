«Варшавский снайпер» объяснил обстрел автобусов желанием развлечься

Задержанный полицией в четверг 31-летний житель Варшавы признался в обстреле автобуса во вторник и добровольно попросил определить ему наказание за это правонарушение.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь отдела полиции Прага Полудне, где был задержан мужчина, Йоанна ВЕНГЖИНЯК правоохранители проверяют его возможную причастность к обстрелу недавно в Варшаве других автобусов и трамваев.

Она отметила, что мужчина добровольно согласился на наказание в виде условного заключения на срок 1,5 года с испытательным периодом 5 лет, отметив, что окончательное решение в отношении этого примет суд.

Мужчина также заплатит штраф, размер которого не обнародуется.

За совершенное преступление подозреваемого, который объяснял обстрел автобуса желанием развлечься, ожидает 3-летнее заключение.

Столичная полиция, которая после нескольких случаев обстрела городского транспорта создала специальную группу для расследования этих инцидентов, будет продолжать расследовать дело, поскольку не исключено, что задержанный ответствен лишь за один из 9 случаев обстрела, которые имели место в Варшаве.

По данным польских медиа, полиция задержала мужчину после сообщения его соседей.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря польские медиа сообщили о неизвестном снайпере, который обстреливает городской транспорт из скорее всего легкотравматичного оружия (пневматика или резиновые пули).

В результате обстрелов пострадал водитель одного из трамваев, которого ранило разбитое стекло. В остальных случаях люди не пострадали.

Столичное издание Życiе Warszawy писало, что "варшавский снайпер" атаковал по понедельникам.