Баррозу обещает Украине «очень амбициозное Соглашение» где-то в 2010

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ надеется, что Украина и Европейский Союз смогут завершить переговоры о заключении Соглашения об ассоциации на протяжении 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на XIII саммите Украина-ЕС, который проходит в Киеве.

«Мы надеемся, что сможем завершить очень амбициозное Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на протяжении 2010 года», - сказал председатель Еврокомиссии.

Он отметил, что ЕС приветствует прогресс в сотрудничестве с Украиной в разных сферах, в частности, авиационной, сферах торговли, энергетики, науки и технологий.

Вместе с тем, Ж.БАРРОЗУ сказал, что Украине и Евросоюзу еще многое нужно сделать, если они хотят реализовать все амбиции двустороннего партнерства.