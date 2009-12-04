Пассажиры "Невского экспресса" погибли из-за оторвавшихся от пола кресел
Результаты экпертизы
Причиной смерти большинства жертв подрыва "Невского экспресса" стали оторвавшиеся от пола кресла, пишет "Коммерсант".
Эксперты установили, что сам взрыв не причинил пассажирам большого вреда. Эпицентр его находился под локомотивом, а вагоны сошли с рельсов в результате экстренного торможения, примененного машинистом, согласно инструкции. Три вагона завалились на бок, прислонившись к откосу, а последний вагон оторвался от состава, снес три бетонные опоры электропередачи и ударился в откос тамбуром.
В результате сильного удара, кресла, на которых сидели люди, оторвались от пола и съехали в переднюю часть вагона. Именно в этом завале и погибло большинство пассажиров.
Заместитель начальника Тверского областного бюро судебно-медицинской экспертизы по экспертной работе Александр Романов, рассказал, что "причинами смерти пассажиров были механические травмы, полученные от ударного воздействия, сильного сдавливания тел между тупыми твердыми предметами, а также трения о них".
Как выяснилось, в "Невском экспрессе" стояли кресла немецкого производства. Они отдельно монтировались в вагоны Тверским вагоностроительным заводом, так как российские кресла менее комфортабельны. При этом недостатком импортных кресел является их непрочность. В 2007 году в "Невском экспрессе" в поезде стояли российские кресла. Тогда все они устояли на местах, и теракт обошелся без жертв.
Крушение поезда "Невский экспресс" на Октябрьской железной дороге неподалеку от города Бологое произошло вечером 27 ноября 2009 года. Предположительно, причиной схода с рельсов хвостовых вагонов поезда стало срабатывание бомбы под железнодорожным полотном. При крушении погибли 26 человек, более 90 попали в больницы с различными травмами.