Столкнулись два эсминца ВМС Японии

Два эсминца японских ВМС столкнулись сегодня во время учений у южного побережья острова Сикоку. Корабли получили серьезные повреждения, включая пробоины. Об этом сообщило японское министерство обороны.

Члены команд эсминцев не пострадали. Оба корабля находятся на плаву и сохранили способность двигаться. Эсминцы принимали участие в учениях по отработке действий по борьбе с пиратами.

Газета.ру