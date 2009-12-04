Столкнулись два эсминца ВМС Японии
08:17, 04 декабря 2009Мир
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Во время учений
Два эсминца японских ВМС столкнулись сегодня во время учений у южного побережья острова Сикоку. Корабли получили серьезные повреждения, включая пробоины. Об этом сообщило японское министерство обороны.
Члены команд эсминцев не пострадали. Оба корабля находятся на плаву и сохранили способность двигаться. Эсминцы принимали участие в учениях по отработке действий по борьбе с пиратами.
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