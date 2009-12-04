НАТО сегодня предложит ПДЧ Черногории

НАТО, скорее всего, предложит План действий для членства (ПДЧ) Черногории.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

«Черногория, скорее всего, получит ПДЧ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе началось заседание Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел.

В рамках заседания Совета уже прошли заседания комитетов Украина-НАТО и Грузия-НАТО, после чего министры стран-членов Альянса проведут встречу между собой в формате ужина.