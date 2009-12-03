Путин учит ФСБ и МВД, как бороться с терроризмом

В России остается угроза терроризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил во время общения с россиянами в программе «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

«Я и мои коллеги говорили, что угроза еще очень велика», - сказал В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что борьба с терроризмом продолжается во всем мире. По его мнению, РФ была «одной из жертв» международного терроризма, особенно в середине 90-х годов.

«Мы многое сделали для того, чтобы переломить хребет терроризму, но угроза еще не устранена», - заявил В.ПУТИН.

Он отметил, что все российское общество должно осознавать эту угрозу и быть бдительными, нужно проводить широкую профилактическую роботу.

В.ПУТИН убежден, что преступления такого рода очень сложно предотвращать, особенно на объектах инфраструктуры, но, тем не менее, действовать нужно на предупреждение.

«Правоохранительные органы прекрасно понимают, о чем я говорю. Надо отдать должное - у ФСБ и МВД это часто получается, но произошедшая трагедия говорит о том, что работа на этом направлении должна быть усилена», - сказал В.ПУТИН.

«Надо очень жестко действовать в отношении преступников, которые совершают теракты подобного рода, покушаются на жизнь и здоровье людей. Этой твердости и решительности у нас достаточно», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября сошли с рейсов несколько вагонов скорого поезда № 166 «Невский экспресс» сообщением Москва - Санкт-Петербург.

В соответствии с основной версией правоохранительных органов, причиной катастрофы стал теракт.

По последним данным, в результате аварии «Невского экспресса» погибли 26 человек.