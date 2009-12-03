Совет министров ЕС начал процедуру избыточного дефицита бюджета

Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС начал процедуру избыточного дефицита бюджета против еще 9 стран-членов Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено на заседании совета.

Министры, в частности, решили начать процедуру избыточного дефицита бюджета против Бельгии, Чехии, Германии, Италии, Нидерландов, Австрии, Португалии, Словении и Словакии.

Процедура была начата, поскольку, по предыдущим оценкам, дефициты бюджетов этих стран по итогам 2009 года превысят 3% ВВП.

Совет министров одобрил рекомендации относительно мер, которые должны быть осуществлены правительствами этих стран с целью снижения дефицитов бюджетов к уровню, который бы не превышал 3% ВВП.

Вместе с тем, принимая во внимание влияние мирового экономического кризиса, министры согласились, что такие меры должны быть осуществлены не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе, и установили последнюю дату для осуществления необходимых мер – 2 июня 2010 года.

Кроме того, Совет министров ЕС пересмотрел рекомендации относительно уменьшения дефицита бюджета еще для 4-х стран-членов ЕС – Ирландии, Испании, Франции и Великобритании, установив для них также новую дату осуществления мер по корректировке дефицитов бюджета – до 2 июня 2010 года.

Министры признали недостаточными усилия Греции по уменьшению дефицита бюджета, согласно рекомендациям, одобренным советом в апреле этого года, и призвали правительство страны усилить работу над уменьшением дефицита бюджета.

В своих решениях Совет министров ЕС предложил Бельгии и Италии добиться знижения дефицита бюджета до уровня, не превышающего 3% ВВП, до 2012 года, Чехии, Германии, Испании, Франции, Нидерландам, Австрии, Португалии, Словакии и Словении – до 2013 года, Ирландии - до 2014 года, Великобритании – до 2014-2015 финансового года.