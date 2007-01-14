Лукашенко готов сотрудничать хоть с дьяволом

Александр Лукашенко обещает сотрудничать и с чертом, и с дьяволом на Западе, чтобы обеспечить свою энергобезопасность.

"Мы готовы сотрудничать хоть с чертом, хоть с дьяволом, чтобы обеспечить энергетическую безопасность", - заявил президент Белоруссии журналистам, отвечая на вопрос о перспективах развития отношений со странами Западной Европы. При этом Лукашенко привел ряд примеров.

"Если Европа готова сотрудничать, мы пойдем на любое сотрудничество с Европой в этом плане,- сказал Лукашенко. - Азербайджан и другие государства с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и готовы были идти нам навстречу". При этом он сообщил, что, если бы "нефтяной кризис" затянулся, то сегодня "по Черному морю шли бы танкеры с нефтью".

"Не могу сказать, что западные страны не предложили свою помощь", - отметил президент Белоруссии Лукашенко.

"И Европа, и США проявили порядочность и они предложили нам поддержку", - сказал он, пообещав, что "Белоруссия этого не забудет".

РИА Новости