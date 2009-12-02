Боевики пытались убить следователей по делу "Невского экспресса"

В Следственном комитете при прокуратуре РФ опровергли информацию о том, что глава этого ведомства Александр Бастрыкин был госпитализирован, получив травму при втором взрыве на месте аварии "Невского экспресса". Однако официальный представитель СК при прокуратуре РФ Владимир Маркин подтвердил, что А.Бастрыкин обращался за медицинской помощью в связи с полученной во время осмотра места происшествия травмой.

Сегодня в ряде в СМИ появились сообщения о том, что в 40-ю больницу Санкт-Петербурга обратился А.Бастрыкин и что после осмотра врачами он якобы был госпитализирован в отделение травматологии.

Ранее в СКП РФ высказали мнение, что второй взрыв на месте крушения "Невского экспресса" был направлен непосредственно против следственной группы. В пользу этого свидетельствуют отчеты взрывотехников ФСБ России, которые провели экспертизу взрывного устройства, сработавшего 28 ноября с.г. в непосредственной близости от сотрудников Следственного комитета и членов следственно-оперативной группы, проводивших осмотр места подрыва "Невского экспресса".

По результатам экспертизы установлено, что взрывное устройство имело дистанционное управление и было приведено в действие с помощью мобильного телефона. Это дает следствию основание полагать, что второй взрыв на месте катастрофы поезда мог быть направлен непосредственно против следственной группы.

По данным следствия, подобная тактика уже применяется террористами на Северном Кавказе. В частности, только за последнее время несколько следственных групп, прибывавших там на места происшествий, подвергалось обстрелам из гранатометов и подрывам мин-ловушек.

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