Севастополь и Саратов подписали договор

Севастопольская городская государственная администрация подписала с правительством Саратовской области соглашение о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали первый заместитель председателя горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН и вице-губернатор-первый заместитель председателя правительства Саратовской области Александр БАБИЧЕВ.

Выступая с приветственным словом, В.КАЗАРИН отметил, что подписание соглашения явилось естественным и органичным продолжением разовых совместных проектов, среди которых одним из самых успешных стал действующий Севастопольский филиал Саратовского государственного социально-экономического университета.

«Его эффективная и плодотворная работа стала приводить другие проекты в наш город. Все мы знаем, с какой любовью севастопольцы встретили проект виртуального Русского музея из Санкт-Петербурга, который на базе филиала обрел постоянное местопребывание. Мы дали пример всей Украине: вслед за нами такие виртуальные филиалы стали открывать Запорожье, Киев и другие», - В.КАЗАРИН.

Со своей стороны, А.БАБИЧЕВ подчеркнул важность подписания данного соглашения, которое позволит развивать не только культурные, но и торговые и деловые отношения.

«Саратовская область динамично развивается: мы за последние три года втрое увеличили наш бюджет, перед кризисом он был более 70 миллиардов рублей», - отметил А.БАБИЧЕВ.

По его словам, «саратовцы относятся к Севастополю не только как к городу боевой славы... Подписание соглашение даст возможность также открыть здесь торговое представительство».