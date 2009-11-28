При аварии "Невского экспресса" погибли 25 человек

В результате аварии поезда "Невский экспресс", следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург, вечером 27 ноября погибли 25 человек и около 63 пострадали. Такие данные РИА Новости сообщили в Северо-западной транспортной прокуратуре.

По последним данным, эвакуация пассажиров с места аварии завершена. На скоростном поезде "Сапсан" их отправили в Санкт-Петербург, часть уехала на автобусах, некоторые - на машинах родственников.

Состав отправился с Ленинградского вокзала Москвы в 19:30 пятницы (время московское) и в 23:30 должен был прибыть на Московский вокзал Санкт-Петербурга.

Всего на поезд №166, который состоял из 12 вагонов, было продано 663 билета. В составе работала поездная бригада из 20 человек.

Несколько вагонов "Невского экспресса" сошли с рельсов близ границы Тверской и Новгородской областей примерно в 25 километрах от города Бологое в 21:34 пятницы. По предварительным данным, причиной происшествия стал теракт.