В Китае казнили виновников «меламинового скандала»

В Китае казнены двое виновников "меламинового скандала", в результате которого умерли, по меньшей мере, шесть детей, сообщает Би-Би-Си.

Как стало известно в сентябре 2008 года, токсичное вещество меламин добавлялось производителями в сухое молоко, чтобы сфальсифицировать количественный анализ на содержание белка. Загрязненный молочный порошок затем шел на производство детских смесей и некоторых других продуктов. В результате отравления меламином около 300 тысяч детей заболели мочекаменной болезнью, как минимум, шесть из них умерли.

Обвинения по этому делу были предъявлены 21 члену администрации компании Sanlu, производившей загрязненное молоко. Муниципальный суд города Шицзячжуан в северокитайской провинции Хэбэй в январе 2009 года приговорил 19 из них к различным срокам тюремного заключения, а двоих – к смертной казни. Sanlu, бывшая крупнейшим поставщиком сухого молока в Китае, после скандала с меламином обанкротилась.

24 ноября были казнены ЧЖАН Юйцзюнь (Zhang Yujun), за период с июля 2007 по август 2008 года изготовивший более 770 и продавший более 600 тонн белкового порошка с меламином, и ГЭН Цзипин (Geng Jinping), производивший на основе этого порошка сухое молоко и продававший его молочным компаниям.

Сотрудница наиболее высокого ранга, проходившая по делу о меламине, – член совета директоров Sanlu ТЯНЬ Вэньхуа (Tian Wenhua) – была приговорена к пожизненному заключению. Такое же наказание получили двое сотрудников-мужчин, в том числе 24-летний ЧЖАН Яньчжан (Zhang Yanzhang), работавший вместе с ЧЖАН Юйцзюнем.