Разведка категорически отрицает, что на «Ариане» есть ребенок

Глава службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ категорически опровергает информацию отдельных СМИ о присутствии на захваченном сомалийскими пиратами судне «Ариана» девочки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МАЛОМУЖ заявил сегодня в интервью журналистам.

«Информация о нахождении девочки на борту «Арианы» не подтверждается и нашими материалами, и материалами иностранных партнеров», - сказал Н.МАЛОМУЖ.

Как сообщал УНИАН, балкер "Ариана" был захвачен 2 мая текущего года к северо-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом в 35 тыс. тонн сои. Пираты потребовали у владельца выкуп. В заложниках у пиратов остаются 24 моряка из Украины.

Справка УНИАН. 23 ноября некоторые СМИ сообщили, что среди украинцев на захваченном сомалийскими пиратами судне «Ариана» находится 12-летняя девочка. Об этом сообщил капитан испанского судна Alakrana Риккардо БЛАХ, которое было недавно освобождено из пиратского плена за большой выкуп. По его словам, ребенок был там вместе с матерью и отцом, главным механиком.