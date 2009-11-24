Тигипко: НАТО считает Россию перспективным партнером

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Украина должна стать связующим звеном между Европой и Россией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал заявление министра обороны Германии Карла-Теодора цу ГУТТЕНБЕРГА во время международного форума по вопросам безопасности в канадском Галифаксе. Министр призвал провести кардинальную реформу НАТО, в частности, усилить сотрудничество со странами, которые не входят в альянс, а также создать новые структуры внутри НАТО.

«Евроатлантическое сообщество и сама Европа – накануне радикальных изменений. В изменчивых условиях Украина должна усиливать свою дипломатическую роль в регионе, проводить предельно прагматическую и конструктивную политику в отношениях с НАТО и ближайшими соседями», - сказал С.ТИГИПКО.

Он напомнил, что Североатлантический альянс уже рассматривает Россию как реального и перспективного партнера.

«Это обстоятельство требует от нас проведения многовекторной внешней политики, освобожденной от идеологических суеверий, – считает С.ТИГИПКО. – «Перезагрузка» отношений с Москвой, Соглашение с ЕС об ассоциации и зоне свободной торговли – это реальные шаги, которые мы должны сделать максимально быстро. Роль связующего звена между старой Европой и нашими восточными соседями – это очень сильная и выгодная позиция».