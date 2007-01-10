США не будут вмешиваться в торговую войну России и Беларуси

Администрация Джорджа Буша считает, что Россия и Белоруссия самостоятельно решат свои энергетические проблемы.

"Имеет место диспут между Россией и Белоруссией, и им нужно самим его урегулировать", - заявил журналистам в Вашингтоне официальный представитель госдепартамента США Шон Маккормак, отвечая на вопрос о том, не планирует ли администрация Буша каким-либо образом, может быть даже в качестве посредника, помочь в преодолении российско-белорусских энергетических разногласий.

При этом Маккормак призвал государства, импортирующие энергоносители, сделать выводы из сложившейся ситуации.

"Для всех, кто, возможно, за этим следит, это является уроком, указывающим на важность создания множественных источников поставок энергии, а также создания множественности средств доставки этих источников энергии", - заявил представитель госдепартамента США.

"В течение минувшего года мы видели ряд различных примеров, которые указывали на такие уроки и на их важность", - сказал Маккормак.

РИА новости