Авианосец США отправлен ловить боевиков ”Аль-Каиды”

США наращивают военное присутствие у берегов Сомали для предотвращения бегства боевиков "Аль-Каиды". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе американского военного ведомства.

"Дополнительные корабли выдвигаются к берегам Сомали для усиления морской операции в результате быстро развивающихся событий в Сомали. Центральное командование США отправило авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" на подмогу уже действующим в районе четырем кораблям Пятого флота США", - говорится в заявлении представителя флота Чарли Брауна, которое распространила пресс-служба Пентагона.

В задачу кораблей входит досмотр судов для предотвращения бегства боевиков "Аль-Каиды" из Сомали.

РИА "Новости"