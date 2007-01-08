Москва обвинила Минск в воровстве нефти

Глава компании "Транснефть" Семен Вайншток обвинил Белоруссию в незаконном отборе нефти, предназначенной для поставок в Европу, из трубопровода "Дружба", сообщает РИА Новости.

По его словам, с 6 января белорусская сторона в одностороннем порядке отобрала 79 тысяч тонн нефти. При этом, хотя "Транснефть" приняла соответствующие меры, за последние сутки было отобрано 900 тонн топлива. Вайншток подчеркнул, что транзит нефти является "священной коровой" и призвал Белоруссию вернуться в режим соблюдения международных норм и правил.

В свою очередь, представители компании "Гомельтранснефть "Дружба" заявили, что прокачка нефти в Польшу, Германию и на Украину прекращена по решению белорусского концерна "Белнефтехим". Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее польские власти и оператор трубопроводов PERN заявили, что в ночь с 7 на 8 января к ним по трубопроводу "Дружба" перестала поступать российская нефть. Замминистра экономики Польши связал произошедшее со спорами между Россией и Белоруссией относительно пошлин на прокачку нефти.

Напомним, белорусские таможенники 6 января вызвали Семена Вайнштока в суд, обвинив в том, что "Транснефть" без таможенного декларирования и уплаты пошлин переместила через российско-белорусскую границу сырую нефть. О введении новой пошлины на транзит нефти, ставшей ответом на ввод Россией экспортной пошлины на нефть, заявил 3 января премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский.

Лента.ру