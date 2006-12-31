Газпром: контракта с Беларусью по-прежнему нет

"Газпром" на данный момент не достиг договоренности с Беларусью по поставкам газа в 2007 году, сообщил сегодня утром официальный представитель компании Сергей КУПРИЯНОВ.

"К сожалению, вчерашний день так и не принес результатов на переговорах о поставках газа в Беларусь. Мы где-то до часа ночи продолжали телефонные переговоры и обмен факсами с нашими белорусскими коллегами, однако к какому-то результату мы так и не пришли", - сказал С.КУПРИЯНОВ в эфире телеканала НТВ.

По его словам, белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Владимиром СЕМАШКО в Москву не прилетела.

"По состоянию на текущий момент у нас по-прежнему нет контракта на следующий год, несмотря на то, что условия, которые мы предложили для Беларуси в следующем году, являются лучшими в СНГ", - отметил представитель компании.

С.КУПРИЯНОВ напомнил, что российская сторона предложила Беларуси покупать газ в 2007 году по цене 105 долларов за одну тысячу кубометров (75 долларов деньгами плюс 30 долларов за одну тысячу кубометров - акциями компании Белтрансгаз).

"Эта цена даже лучше, чем для Армении, с которой мы договорились о поставках газа год назад, и намного лучше, чем, например, подписанный несколько недель назад контракт с Молдовой. Мы учитываем все те взаимоотношения, которые есть между нашими странами, но все-таки Беларусь - это самостоятельное суверенное государство, а не одна из областей России. Поэтому цены, конечно, должны быть разные", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

До истечения действующего контракта на поставку российского газа в Беларусь остались сутки, и уже в 10 утра 1 января Россия может прекратить поставлять газ белорусским потребителям, отмечает РИА «Новости».