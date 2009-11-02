Путин просит Европу подкинуть Украине «миллиардик» на газ

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН призвал Европейский Союз помочь Украине кредитами для оплаты поставок российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве после переговоров с премьер-министром Дании Ларсом Лекке РАСМУССЕНОМ.

«Если какие-то проблемы есть, то просим наших европейских партнеров тоже подключиться и, если необходимо, выдать соответствующие финансовые ресурсы в виде кредитов нашим украинским партнерам. Повторяю, мы уже 2,5 млрд. дол. заплатили (Россия провела предоплату за транзит газа - УНИАН), пусть европейцы хотя бы миллиардик подкинут. Чего они прижимаются? У них деньги есть, пускай раскошелятся», - сказал В.ПУТИН.

Кроме этого, он очередной раз отметил, что, по информации МВФ, в Украине есть деньги.

«Председатель правительства говорит, что Президент ЮЩЕНКО блокирует передачу этих денег из центрального банка Украины в правительство для оплаты…Мы этого ничего не знаем, мы не вмешиваемся в политические дела Украины накануне предвыборной кампании», - подчеркнул В.ПУТИН.

В то же время он отметил, что до сих пор Украина в срок выполняла свои обязательства по оплате газа, и выразил надежду, что так будет и впредь.

Как сообщал УНИАН, 30 октября В.ПУТИН, ссылаясь на заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, заявил, что у Украины возникают проблемы с оплатой за российский газ, а Евросоюз отказывает ей в финансовой помощи в этом вопросе.

В тот же день представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что заявления премьер-министра России В.ПУТИНА о несостоятельности Украины заплатить деньги за полученный газ безосновательные и недружеские.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня своевременно и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.