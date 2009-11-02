Через украинско-польскую границу стало ездить вполовину меньше народу

Пассажирское движение на границе между Украиной и Польшей за минувшие сутки уменьшилось, по сравнению со среднестатистическими показателями, более чем на 50%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Бещадском и Надбужанском отделениях пограничной службы Польши, которые контролируют все наземные пункты пропуска на границе с Украиной.

Пресс-секретарь Бещадского отделения Эльжбета ПИКОР сообщила, что 1 ноября польско-украинскую границу в обоих направлениях пересекли немногим более 7 тысяч человек, тогда как в предыдущую пятницу и субботу путешествующих было по 15-17 тысяч.

Пресс-секретарь Надбужанского отделения Анджей ВОЙЧИК сказал, что движение на подчиненных этому отделению пунктах пропуска уменьшилось до 10 тысяч из привычных 22-23 тысяч человек.

Оба пресс-секретаря сообщили, что в пунктах пропуска с пятницы не были зафиксированы лица с подозрением на заболевание гриппом.

Э.ПИКОР считает, что резкое уменьшение движения на границе связано с эпидемией гриппа в Украине, в то же время А.ВОЙЧИК отметил, что в пунктах пропуска, подчиненных Надбужанскому отделению, 1 ноября традиционно уменьшается количество людей.

Пограничные службы с пятницы информируют путешествующих об эпидемии в Украине, передают рекомендации санитарной службы для избежания риска заболевания, тщательным образом следят за теми, кто въезжает в Польшу, и готовы сразу их госпитализировать в случае выявления симптомов заболевания.

Польские власти на минушей неделе призвали поляков воздержаться от поездок в Украину.

Справка УНИАН. На границе между Украиной и Польшей действуют 6 пунктов автомобильного пропуска, 4 из которых находятся во Львовской (Смильница, Краковец, Шегини, Рава-Русская) и 2 в Волынской областях (Ягодин и Устилуг).

Кроме этого, действует 5 железнодорожных пунктов пропуска, два из которых в Волынской области и 3 во Львовской.