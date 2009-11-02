Рейтинг Медведева и Путина подупал

Россияне стали меньше доверять президенту РФ Дмитрию Медведеву и премьер-министру РФ Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Согласно проводившемуся 24-25 октября опросу, Медведеву доверяют 56 процентов опрошенных, тогда как 18 октября его рейтинг достиг рекордных 62 процентов. Также за неделю выросло число респондентов, которые Медведеву не доверяют - с 11 до 14 процентов.

С 72 процентов до 66 снизилось число россиян, которые доверяют Владимиру Путину. Не доверяют премьеру 12 процентов опрошенных.

О снижении доверия к российскому руководству говорят также данные опроса "Левада-центра", который проводился 16-19 октября и отражает мнение россиян в целом за месяц.

Так, Медведеву в октябре, по данным социологов из "Левады", доверяют 72 процента россиян, что на три процентных пункта меньше сентябрьского показателя. Действия Путина на посту премьер-министра страны вызывают одобрение 78 процентов респондентов против 81 процента в сентябре. Свое несогласие с действиями российских лидеров высказывают 24 процента опрошенных в случае Медведева и 20 - в случае Путина.

Деятельность правительства одобряют чуть более половины россиян - 52 процента.

У пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Пескова такие изменения рейтинга вызвали удивление, пишут "Ведомости". Он отметил, что прошлой осенью, во время сокращений персонала и снижения зарплат, рейтинг Путина показывал рост, а наблюдаемое в настоящее время снижение является "парадоксом". В администрации президента колебания рейтинга объяснили сезонным фактором.

Лента.ру