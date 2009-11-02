Со свиным гриппом слегли 40 участников международной конференции

В Румынии на популярном горном курорте Синайя закрыли гостиницу из-за 40 случаев заражения людей вирусом гриппа А (H1N1).

Как сообщили представители врачей, здесь проходила международная студенческая конференция по праву, в которой участвовали 260 человек из 31 страны. Они уточнили, что 40 человек со средней и тяжелой формами заболевания доставлены в госпитали Бухареста.

По информации врачей, изначальным носителем вируса был участник из Португалии, который два дня отказывался от госпитализации, передает Associated Press.