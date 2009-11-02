Жителям Латвии советуют отказаться от поездок в Украину

05:58, 02 ноября 2009
Мир
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В крайнем случае - держаться в стороне

Центр медицины катастроф (ЦМК) Латвии советует жителям страны воздержаться от поездок в Украину, так как там началась эпидемия гриппа A/H1N1, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на латвийскую газету "Час".

По данным газеты, глава ЦМК Мартиньш Шицс призывает жителей Латвии, которые не могут отложить поездку в Украину, избегать массовых мероприятий в этой стране и соблюдать личную гигиену.

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