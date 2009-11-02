В белорусских школах продлят каникулы из-за гриппа

Школьные каникулы из-за роста заболеваемости гриппом планируется продлить в ряде городов Белоруссии: Молодечно, Жлобине, Бобруйске, нескольких городах Брестской области, - сообщила журналистам в воскресенье в Минске заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Белоруссии Валентина Качан.

Вместе с тем заместитель министра отметила, что речь не идет о том, чтобы принимать какие-то жесткие ограничительные меры.

По ее данным, учреждения Минздрава регистрируют рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями до 30%.

"Острыми респираторными вирусными инфекционными заболеваниями болеют в основном дети от 5 до 14 лет. У них заболеваемость превышает почти в 7 раз по относительным показателям уровень заболеваемости среди взрослых", - констатировала Качан.

В связи с этим, сообщила она, проводятся предупредительные мероприятия в школах и детских садах.

Минздрав Белоруссии уже сообщил об увеличении числа заразившихся вирусом A/H1N1 до 59. В пятницу Минздрав сообщал о 39 зарегистрированных случаях.

РИА "Новости"