Французские рыбаки отбились от пиратов второй раз за неделю

Французское рыболовецкое судно Avel Vad подверглось нападению пиратов в Индийском океане.

Как сообщает AFP, атака на траулер, занимавшийся вместе с судном Trevignon ловом тунца в 650 километрах от берегов Сомали, произошла в минувшую субботу, 31 октября, однако известно об этом стало только спустя сутки.

Когда вооруженные пираты на лодках приблизились к судну, с борта Avel Vad были даны предупредительные выстрелы, что отпугнуло злоумышленников.

За последнюю неделю это уже второе нападение на французских рыбаков вблизи берегов Сомали. Также в начале месяца еще два французских рыболовецких траулера подверглись нападению, но также смогли спугнуть преследователей.

Кроме того, в воскресенье, 1 ноября, в Аденском заливе с пиратской лодки был открыт огонь по норвежскому военному кораблю, патрулирующему местные воды в составе сил НАТО. Корабль сопровождал судно, зафрахтованное организацией ООН "Всемирная продовольственная программа". Военные намеревались проинспектировать рыбацкую лодку, однако неожиданно подверглись обстрелу. Норвежцы открыли ответный огонь. О пострадавших ничего не сообщается.

Лента.ру