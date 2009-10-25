В Афганистане вновь стартовала предвыборная кампания

В Афганистане стартовала предвыборная кампания и развернута подготовка к проведению 7 ноября второго тура президентских выборов.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В избирательные бюллетени внесены только две кандидатуры - действующего президента Хамида КАРЗАЯ, который по официальным данным об итогах голосования 20 августа набрал 49,67 проц. голосов, и его основного соперника бывшего главы МИД Абдуллы АБДУЛЛЫ, которому Независимая избирательная комиссия зачла 30,5 проц. голосов. Согласно выводам расследования специальной комиссии ООН, в августовском голосовании приписки и подтасовки достигали 30 проц. от общего числа поданных бюллетеней. При этом, отмечается, что в основном они сделаны в пользу Х.КАРЗАЯ.