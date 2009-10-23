В Пакистане свадебный кортеж подорвался на мине: 17 погибших

На северо-западе Пакистана на дороге, по которой следовал свадебный кортеж, взорвалась противотанковая мина. Как сообщает Газета.Ru, в результате взрыва погибли 17 человек, еще шестеро получили ранения. Среди пострадавших, в основном, женщины и дети.

По словам местной полиции, мина могла быть управляемой.

Данная дорога находится недалеко от границы с Афганистаном. По ней регулярно перемещается транспорт правительственных войск Пакистана.