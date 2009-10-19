Россия опять убеждает ЕС, что газовый тормоз включали транзитеры
Лавров просит помочь Украине деньгами
Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ надеется, что Европейский Союз поможет Украине обеспечить бесперебойные поставки газа зимой.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом С.ЛАВРОВ заявил сегодня на пресс-конференции после завершения седьмого заседания Совета партнерства Россия-ЕС.
“Мы надеемся, что ЕС подключится к этому”, - сказал он.
Российский министр заметил, что с самого начала этого года Россия выступала за то, чтобы Евросоюз помог Украине избежать возможных перерывов в поставках российского газа в Европу. При этом, по словам С.ЛАВРОВА, ЕС в итоге согласился помочь Украине финансово, однако на сегодня уже очевидно, что вряд ли эти средства придут в Украину до конца этого года.
Он в который раз отметил, что Россия не виновата в срыве поставок газа в Европу в январе этого года.
“Мы гарантируем, что все контрактные обязательства будут выполнены, как и раньше выполнялись. Главное - чтобы газ проходил по территории транзитных стран”, - сказал С.ЛАВРОВ.
“С самого начала тормоз включали на территории стран-транзитеров”, - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в начале января страны Европы на протяжении двух недель не получали российский газ, который должен был поступать через Украину, поскольку Россия перекрыла снабжение газа, мотивируя свои действия отсутствием договоренностей с Украиной об оплате последней российского газа для внутреннего потребления.