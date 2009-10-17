Чехию и Словакию заметает снегом: имеются человеческие жертвы

В Чехии и Словакии продолжаются сильные снегопады, сегодня представители правоохранительных органов сообщили о первых жертвах, наступивших преждевременно для этого времени года холодов. Сообщается о гибели двух человек, передает ИТАР-ТАСС.

Наиболее критическая ситуация наблюдается в районе города Поважска-Бистрица. Сугробами засыпаны подъездные пути к нескольким населенным пунктам, жители которых оказались практически отрезаны от внешнего мира.

Снегопады сопровождаются порывами сильного ветра. Выкорчеваны тысячи деревьев. Порваны линии электропередач. Из-за прекращения энергоснабжения в Чешской Республике без электричества до сих пор остаются 40 тыс. семей.

В некоторых регионах Чехии сугробы достигают высотой до одного метра. Снегопады стали причиной прекращения железнодорожного сообщения в горных районах страны.