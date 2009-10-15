В Москве выставили на аукцион орден УНР времен Симона Петлюры

Орден Украинской народной республики (УНР) периода гражданской войны «Орден рыцарей Железного креста армии Украинской народной республики» времен Симона Петлюры будет выставлен 14 ноября на восьмые торги «Octava», которые пройдут в московской гостинице «Marriott Royal Aurora».

Об этом УНИАН сообщили организаторы – Аукционный дом «Знакъ».

Орден УНР будет представлен в разделе «Награды белого движения и эмиграции». Он считается самой редкой наградой - этот раритет никогда ранее не выставлялся ни на одном российском аукционе. На «Знаке», тем не менее, продается уже во второй раз. Первый орден был продан в мае 2008 г. за 1 млн. руб. (около 34 тыс. дол.).

Топ-лотом как раздела «Ордена», так и всего аукциона, является комплект ордена Святого Андрея Первозванного. Это высшая, самая редкая и дорогая награда императорской России. Впервые представленная в виде полного набора на российских аукционах, она имеет стартовую цену в 30 млн. руб. (около 1 млн. дол.).

Всего будут выставлены 407 лотов.

Посмотреть лоты можно будет на предаукционной выставке, которая откроется 26 октября и продлится до 13 ноября в офисе компании, а 14 ноября с 9.00 до 11.30 просмотр коллекции будет организован в отеле "Marriott Royal Aurora", где в 12.00 будет проведен аукцион.