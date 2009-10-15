В центре Кишинева взорвалась ручная граната

Взрыв, произошедший в Кишиневе поздним вечером 14 октября во время концерта, посвященного Дню города, является настоящим террористическим актом, заявил журналистам министр внутренних дел Молдовы Виктор Катан. По его словам, полиция опрашивает свидетелей и устанавливает подозреваемых.

В свою очередь вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву высказал мнение, что взрыв мог быть провокацией, но не исключил, что произошедшее только несчастный случай. Замминистра внутренних дел Валентин Зубик отметил в беседе с журналистами, что пронос гранаты в толпу уже преступление, но полиция не может пока сказать есть или нет у нее подозреваемые.

Как заявили ранее представители Генерального комиссариата полиции г.Кишинева, причиной взрыва, произошедшего поздним вечером 14 октября в центре столицы, по предварительным данным, стала граната РГД-5. В пользу этой версии говорит обнаружение врачами больницы скорой помощи металлической стружки в ранах пострадавших от взрыва. На месте происшествия работает оперативная группа Генерального комиссариата полиции Кишинева и комиссариата сектора Буюкань молдавской столицы, а также группа взрывотехнического отдела МВД Молдовы.

По последним данным, в результате взрыва в центре Кишинева ранены 30 человек. Все они доставлены в больницу скорой помощи. Пять пострадавших находятся в более тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. У остальных ранения легкой или средней тяжести, в основном, ног и рук.

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