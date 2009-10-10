Президент Польши подписал Лиссабонский договор

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ в Варшаве подписал Лиссабонский договор, сообщают польские СМИ.

"Нет никаких препятствий к подписанию договора", - заявил Президент Польши, напомнив, что поляки одобрили договор на референдуме 2007 года, отмечает NEWSru.

По словам Л.КАЧИНЬСКОГО, договор позволит качественно изменить работу Евросюза.

На церемонию подписания были приглашены председатель Европейского парламента Ежи БУЗЕК, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и премьер-министр председательствующей в ЕС Швеции Фредерик РЕЙНФЕЛЬДТ.

Договор не вступит в силу до тех пор, пока все 27 страны Евросоюза не ратифицируют его.

Президент Чехии Вацлав КЛАУС поставил подписание Лиссабонского договора в зависимость от внесения в него оговорки, ограничивающей действие Европейской хартии о правах человека на территории Чехии.

Он потребовал внесения изменений в Лиссабонский договор с целью защиты Чехии от возможных имущественных претензий со стороны судетских немцев и сохранения независимости судебной системы страны. В противном случае, по мнению В.КЛАУСА, три миллиона немцев, которые вынуждены были покинуть Чехословакию после Второй мировой войны, могут в обход чешской юстиции подать имущественные иски к чешскому государству напрямую в Европейский суд.