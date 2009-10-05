Как назовут единую валюту четырех стран Персидского залива

Единая валюта четырех арабских стран Персидского залива будет называться "динар залива"или "риал залива", сообщает газета Emirates Business 24/7.

В Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне и Катаре, решивших создать валютный союз, большинство населения склоняется к тому, чтобы назвать новую денежную единицу в регионе динаром или риалом. При этом названию "динар"отдается большее предпочтение, указывает издание, отмечая, что в процессе обсуждений предлагалось на рассмотрение 14 наименований новой аравийской валюты. По сведениям газеты, в четырех странах будет проведен официальный опрос населения по этому поводу. Его итоги будут представлены на рассмотрение глав четырех государств для окончательного одобрения. Предварительно создание единой валюты четырех стран региона намечено на 2010 год. В случае реализации этого решения в указанный срок четырем странам придется провести ревальвацию национальных валют по отношению к доллару США. Саудовский риал должен быть ревальвирован на 2,94%, кувейтский динар - на 5,15%, катарский риал - на 4,54% и бахрейнский динар - на 1,09%, указывает Emirates Business 24/7. Султанат Оман и ОАЭ отказались участвовать в планах создания аравийского валютного союза. Султанат объявил об этом решении еще в 2006 году. ОАЭ в мае этого года заявили, что "не станут стороной соглашения о Валютном союзе залива".

РИА Новости