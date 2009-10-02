В центре Праги обрушилось здание: под завалами есть украинцы
16:08, 02 октября 2009Мир
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Прибыли спасатели с собаками и медики
В историческом центре столицы Чехии - в районе Прага-1 на улице Соукеницкой – частично обрушилось здание.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское информагентство ЧТК, под завалами есть люди. По предварительной информации, произошло обрушение трех этажей здания.
На место ЧП прибыли спасатели с собаками и медики. По словам пресс-секретаря Службы спасения Вита ПЕРНИЦА, под обломками находятся четыре человека.
В здании проходит реконструкция. Рядом стоящие дома спасатели намерены эвакуировать.
По неподтвержденной информации, под завалами находятся украинские и болгарские строители.
Полиция полностью перекрыла район происшествия.
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