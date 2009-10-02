Лауреатом Шнобелевской премии стал глава Нацбанка Зимбабве

Шнобелевскую - антинобелевскую премию в области математики получил глава Национального банка Зимбабве Гидеон Гоно, дающий возможность жителям своей страны ежедневно практиковаться в этой области знаний, введя в обращение банкноты достоинством от одного цента до 100 триллионов зимбабвийских долларов, сообщает РИА новости со ссылкой на Рейтер.

Лауреатами в области медицины и здравоохранения стали американские инженеры, разработавшие бюстгальтер, который в считанные секунды превращается в два противогаза - один для самой его обладательницы, другой - для прохожего, друга или кого-либо еще.

В числе других авторов курьезных научных достижений, отмеченных организаторами премии, стали, в частности, фермеры, которые доказали, что корова будет давать больше молока, если у нее есть имя, ученый, которому удалось выяснить, почему беременные женщины не переворачиваются, а также мексиканские "умельцы", получающие бриллианты из текилы.

19-е вручение ежегодной Шнобелевской (Антинобелевской) премии, присуждаемой уже за научные достижения, "которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься", прошло в Гарвардском университете в США. Шнобелевская премия вручается по аналогии со своим более "серьезным собратом" - Нобелевской премией, то есть в основных отраслях знаний - химии, физике, биологии, математике, медицине, литературе, экономике.