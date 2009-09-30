Комиссия ЕС обвинила в августовской войне 2008-го и Россию, и Грузию

Комиссия ЕС по расследованию причин войны между Россией и Грузией в августе 2008 года утверждает, что войну начала Грузия после провокаций со стороны РФ.

Об этом сообщает сегодня AFP со ссылкой на информированный источник.

“Ответственность разделена между двумя сторонами”, - сказал собеседник агентства.

Источник подтвердил, что, по данным доклада комиссии, накануне войны Россия пыталась обострить конфликт в регионе.

“Доклад содержит очень четкие и определенные ответы на вопрос о том, что произошло. Ни один вопрос не остался без ответа”, - отметил собеседник AFP.

Он также сообщил, что обе стороны сотрудничали с комиссией, однако при этом, по его словам, были много противоречивых ответов на вопросы комиссии.

Как сообщал УНИАН, работа Комиссии ЕС была начата в декабре 2008 года. Результаты ожидались в июле этого года, однако председатель комиссии попросила дополнительное время для подготовки доклада.