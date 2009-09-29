Глава украинской делегации в ПАСЕ отреагировал на нового генсека

Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Иван ПОПЕСКУ (Партия регионов) положительно оценивает избрание Торбйорна ЯГЛЕНДА Генсеком Совета Европы.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

“Оцениваю положительно и с точки зрения личных контактов, и с точки зрения его контактов с Верховной Радой Украины”, - сказал И.ПОПЕСКУ.

“Мне, как главе делегации, будет очень комфортно с ним сотрудничать”, - добавил он.

Глава украинской делегации отметил, что Т.ЯГЛЕНД придерживается принципов четкого выполнения обязательств странами - членами Совета Европы, а также соблюдения всех правил, в том числе процедурных, что, по его словам, является позитивным для Украины, если Киев будет готовым выполнять в полном объеме все обязательства, взятые перед этой организацией.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты ПАСЕ большинством голосов избрали президента парламента Норвегии Т.ЯГЛЕНДА Генеральным секретарем Совета Европы. Он будет возглавлять СЕ 5 лет, начиная с 1 октября 2009 года.