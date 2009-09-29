Путин: монополия на экспорт газа в РФ будет сохраняться

Монополия на экспорт газа в России в ближайшее время будет сохранена, хотя со временем ситуация может измениться.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на инвестиционном форуме «Россия зовет».

«В ближайшее время будем стараться либерализовать внутренний рынок, сделать его более рыночным... Но монополия на реализацию (газовой – УНИАН) продукции на внешнем рынке будет сохранена, и это тоже, наверное, не на всю оставшуюся жизнь, но на ближайшую перспективу», - сказал В.ПУТИН.

«Первое, что мы собираемся сделать, что непросто, мы будем стремиться к тому, чтобы обеспечить равный доступ к инфраструктуре газовой системы, хотя и здесь в условиях сегодняшнего дня есть определенные сложности», - сказал российский премьер.

По его словам, при равном доступе к трубе увеличится объем добычи газа, что приведет к снижению цен. «Для потребителей неплохо, но в конечном итоге для бюджета страны могут быть и определенные угрозы», - добавил премьер-министр РФ.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Россия будет двигаться в этом направлении, «но достаточно аккуратно».

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами – обладает монопольным правом на экспорт газа из РФ.

Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%.

За 2008 год запасы газа ОАО «Газпром» увеличились на 11% - до 33 трлн. куб. м.