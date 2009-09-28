Путин распорядился повысить экспортную пошлину на нефть
11:59, 28 сентября 2009Мир
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Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН подписал постановление об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на российскую сырую нефть с 1 октября 2009 года в размере 240,7 долл. за тонну.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Правительства РФ.
Кроме этого, пошлина на светлые нефтепродукты установлена в размере 174,5 долл. за тонну, на темные - 94 долл. за тонну.
В сентябре экспортная пошлина на нефть Urals составляет 238,6 долл., пошлина на светлые нефтепродукты - 173,1 долл. за тонну, на темные нефтепродукты - 93,2 долл. за тонну.
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