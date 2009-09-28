Путин распорядился повысить экспортную пошлину на нефть

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН подписал постановление об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на российскую сырую нефть с 1 октября 2009 года в размере 240,7 долл. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Кроме этого, пошлина на светлые нефтепродукты установлена в размере 174,5 долл. за тонну, на темные - 94 долл. за тонну.

В сентябре экспортная пошлина на нефть Urals составляет 238,6 долл., пошлина на светлые нефтепродукты - 173,1 долл. за тонну, на темные нефтепродукты - 93,2 долл. за тонну.