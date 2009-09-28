США развернут две военно-морские базы в Панаме

Панама подпишет с США до 30 октября текущего года договор о создании на своей территории двух американских военно-морских баз, заявил в воскресенье глава кабинета министров Панамы Рауль Мулино (Raul Mulino).

"Соединенные Штаты и Панама до 30 октября подпишут соглашение о развертывании двух военно-морских баз на тихоокеанском побережье нашей страны для борьбы с международным наркотрафиком", - сказал Мулино.

По данным панамской газеты La Prensa, соответствующее решение было достигнуто в ходе переговоров президента Панамы Рикардо Мичелетти и госсекретаря США Хиллари Клинтон в Нью-Йорке.

"Одна военно-морская база будет развернута в бухте Баия Пиня (Bahia Pina), провинция Дариен (Darien) в 450 километрах восточнее столицы, вторая - в Пунте Кока в 350 километрах западнее города Панамы", - сообщил глава кабинета министров.

Правительство США также выделит Панаме в этом году дополнительно 7 миллионов долларов для борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

По данным панамских спецслужб, на тихоокеанском побережье Панамы находится более 2 тысяч тайных мест, которые международные наркобароны используют для незаконной переброски наркотиков из стран Южной Америки в США.

С начало этого годы в Панаме было конфисковано более 40 тонн наркотиков.

РИА "Новости"