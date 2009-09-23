США выделят новому правительству Молдовы 1,4 млн долл.

Соединенные Штаты Америки выделят Молдове финансовую помощь в сумме 1,4 млн долл. для борьбы с коррупцией, торговлей людьми и организованной преступностью.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в посольстве США в Молдове, это предусматривает дополнительное соглашение, которое 22 сентября в Кишиневе подписали и.о. президента Молдовы, председатель парламента Михай Гимпу и Посол США Асиф Чодри. Речь идет о подписании поправки №9 к письму-соглашению о контроле над наркотиками и применении правовых норм между правительствами США и Молдовы. Американский дипломат отметил, что это первое соглашение, подписанное с новым руководством страны.

По его словам, помощь будет использована для проведения постоянных учебных юридических семинаров для судей и прокуроров, обучения в США выпускников Национального института юстиции, приобретения оборудования и т.д.