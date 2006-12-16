Литвиненко совершил профессиональную ошибку

Александр Литвиненко был убит, потому что он обладал информацией о некой могущественной кремлевской фигуре, заявил его бывший партнер в интервью Би-би-си.

Бывший сотрудник российских спецслужб Юрий Швец заявил, что Литвиненко был нанят крупной британской компанией для составления досье по России.

В интервью Радио 4 Би-би-си Швец выдвинул версию о том, что Литвиненко отравили после того, как досье попало в руки вышеупомянутому чиновнику.

Литвиненко скончался в конце ноября, как предполагается - от отравления радиоактивным веществом полоний-210.

"Я не могу быть уверен на 100%, но я достаточно уверен", - заявил Швец в интервью создателям программы "Тайна Литвиненко".

"Конечно, могут возникать и другие подозрения, но существует такой термин как наиболее вероятная версия, и это именно тот случай", - добавил он.

Базирующийся в Вашингтоне Швец консультирует компании по вопросам законодательства и безопасности в странах бывшего СССР.

Швец утверждает, что встречался с Литвиненко, когда тот уже находился в больнице накануне своей смерти.

По его словам, Литвиненко был уверен, что его отравили во время встречи с тремя россиянами в лондонском отеле Миллениум 1 ноября.

"Он выпил чашку чая, которую наливали не у него на глазах. Ему было больно осознавать, что он совершил профессиональную ошибку, - заявил Швец. - Он всегда говорил, что чует врага за километр, в этом случае он ошибся".

Двое участников той встречи Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой утверждают, что Литвиненко был отравлен несколькими неделями раньше. Таким образом они объясняют следы полония-210, которые оставил Ковтун в Германии накануне ноябрьской встречи с Литвиненко.

По словам Швеца, который уже дал показания следователям Скотлэнд-Ярда, заявил, что те располагают составленным Литвиненко досье.