На украинской границе задержали девочку, которая шла из Латвии в Россию

Украинские пограничники задержали 14-летнюю девочку, которая пыталась попасть из Латвии в Россию.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, вчера сотрудники Львовского отряда Госпогранслужбы остановили близ границы возле пункта пропуска «Рава-Русская» 14-летнюю девочку. Как выяснилось, ребенок планировал дважды незаконно пересечь украинскую границу: она следовала в Россию к бабушке.

Со слов малолетней нарушительницы стало известно, что ее зовут Алиса и она является гражданкой Латвии. В прошлом году девушку принудительно направили в детский дом в городе Риге, поскольку ее мать лишили родительских прав. Алисе детдом не понравился, поэтому вскоре она оттуда сбежала. В Польшу ребенок добрался автостопом. Она расспросила, как можно попасть в Украину и двинулась в обход пункта пропуска «Хребене – Рава-Русская».

Вчера украинские пограничники передали девушку сотрудникам Пограничной стражи Республики Польша.

В сообщении отмечается, что за неделю до этого случая во Львовской области задержали двух подростков, которые убежали из детского дома в Подмосковье. Они пытались незаконно пересечь украинско-польскую границу.