Беларусь создаст космическое агентство

Беларусь начала работать над созданием собственного космического агентства. О новой структуре рассказал председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Михаил Мясникович. Его слова цитирует пресс-служба Роскосмоса.

Мясникович уточнил, что предложения по формированию новой структуры будут представлены правительству страны в конце 2009 - начале 2010 года. Создание национального космического агентства предусмотрено белорусской национальной программой исследования и использования космического пространства в мирных целях на 2008–2012 годы.

Космическое ведомство будет отвечать за все работы и исследования, проводимые Беларусью за пределами Земли. В частности, агентство будет курировать функционирование второго белорусского спутника "БелКА-2", запуск которого с космодрома Байконур намечен на апрель 2010 года. Спутник будет создан совместно со специалистами из России. На орбиту аппарат должна вывести российская ракета-носитель, на борту которой также будет находиться аппарат, разработанный под эгидой Роскосмоса.

Помимо космического агентства Беларусь намерена создать собственный центр управления полетами. Он будет построен в здании Объединенного института проблем информатики в Минске. В белорусский ЦУП будет поступать информация с командно-измерительного пункта, строительство которого планируется развернуть в Логойском районе Минской области. Командно-измерительный пункт будет оснащен антенной системой и программно-аппаратным комплексом для приема информации со спутника.

Запуск первого белорусского спутника "БелКА-1", стоимость которого оценивается в 10 миллионов долларов, был сорван из-за аварии ракеты-носителя "Днепр" в июле 2006 года.

Лента.ру