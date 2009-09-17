Молдова отменила визовый режим для граждан Румынии

И.о. президента Молдовы, председатель парламента Михай Гимпу подписал сегодня указ, предусматривающий отмену постановления правительства Молдовы о введении визового режима для граждан Румынии. О подписании такого указа М.Гимпу сообщил на пресс-конференции.

Визовый режим для граждан Румынии был установлен с 9 апреля 2009 г. решением прежнего правительства, после того как занимавший тогда пост президента страны Владимир Воронин обвинил Румынию в причастности к организации в Молдавии массовых беспорядков 7 апреля.

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