США отказались от размещения ПРО в Польше и Чехии?

Делегация США, находящаяся в Варшаве, завершила переговоры по ПРО в МИД Польши, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщили в четверг чешские СМИ со ссылкой на дипломатический источник, президент США Барак Обама в четверг проинформировал премьер-министра Чехии Яна Фишера об отказе от размещения на чешской территории радара ПРО США. Сегодня же американская делегация должна была официально проинформировать Варшаву об отказе от размещения ракет ПРО США на польской территории.

В переговорах с польской стороны участвовал глава МИД Польши Радослав Сикорский и шеф канцелярии президента Польши Владыслав Стасяк. Делегация США уже покинула здание МИД Польши. От каких-либо комментариев члены американской делегации отказались. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также не стал комментировать итоги встречи с официальной делегацией США. Глава МИД Польши сел в автомобиль и направился в канцелярию Дональда Туска, чтобы лично проинформировать премьер-министра Польши об итогах встречи.

Проект создания системы национальной противоракетной обороны активно продвигала прежняя администрация США. Администрация Джорджа Буша намеревалась разместить к 2013 году десять ракет-перехватчиков в Польше, а также радар в Чехии под предлогом защиты от предполагаемой ракетной угрозы со стороны Ирана. Москва опасается, что эти системы будут угрожать ее безопасности. Вопрос ПРО оставался единственным серьезным разногласием между Москвой и Вашингтоном после того, как Барак Обама занял Овальный кабинет. О намерении пересмотреть планы по размещению в Европе систем ПРО Обама говорил еще в ходе предвыборной кампании.