В НАТО не заметили российского закона о направлении войск за рубеж

В НАТО пока еще не комментируют принятый Государственной думой РФ в первом чтении законопроект о разрешении на использование Вооруженных сил России за пределами страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Генерального Секретаря НАТО Джеймс АПАТУРАЙ.

«Мне пока неизвестно о данном законе. Мы подождем оценки наших экспертов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Государственная дума РФ единогласно в первом чтении приняла инициированные Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ поправки к Закону «Об обороне», которые предусматривают возможность оперативного использования российских Вооруженных сил за пределами РФ.

Предусмотрено, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения следующих задач: отражение нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории РФ; отражение или предотвращение агрессии против другого государства; защита граждан РФ за рубежом; борьба с пиратством и с целью обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, украинская сторона выразила обеспокоенность этим законопроектом.