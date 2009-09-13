Два паровоза столкнулись в Германии: пострадали 52 человека

Два паровоза, следовавшие по одной из старейших в Германии узкоколейных железных дорог и перевозившие около 250 пассажиров, столкнулись в саксонском лесу. Пострадали 52 человека, в том числе семеро детей, сообщают в воскресенье немецкие СМИ со ссылкой на местную полицию. Авария произошла вечером в субботу во время юбилейной поездки локомотивов в честь 125-летия железной дороги в местечке Лесницгрунд (долина Лесниц) неподалеку от Дрездена.

Четыре человека из числа пострадавших получили тяжелые ранения. Все семеро раненых детей - младше десяти лет. Материальный ущерб от столкновения оценивается более чем в миллион евро. Причины ЧП пока не выяснены.

РИА Новости