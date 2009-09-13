Грузия предложит Абхазии открыть автобусный маршрут

Правительство Грузии разрабатывает стратегию в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявил вице-премьер - государственный министр по реинтеграции Тимур Якобашвили. По его словам, акцент в этой программе будет сделан на восстановлении человеческих, гуманитарных связей. В частности, будет сделано предложение открыть автобусный маршрут Тбилиси-Сухуми.

Т.Якобашвили добавил, что необходимо открыть доступ грузин к религиозным святыням в Абхазии, к могилам родных и близких.

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