Премьер-министр Израиля тайно съездил в Москву

Министр по делам разведки и атомной энергии Израиля Дан Меридор в беседе с корреспондентом Reuters заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу недавно побывал в Москве с тайным визитом. О том, что глава израильского правительства приезжал в Россию, отказались говорить как в Москве, так и в Тель-Авиве.

Сообщения о тайном визите Нетаниягу в Москву появились в начале сентября, когда израильский премьер неожиданно исчез из поля зрения. Высказывались несколько версий того, зачем Нетаниягу понадобилось встретиться с российскими коллегами. В их числе - обсуждение ядерной программы Ирана, а также скандала вокруг исчезновения российского сухогруза "Арктик Си", который, по данным из неофициальных источников, мог контрабандно перевозить ракетные комплексы в Иран.

"Рассекретивший" поездку Нетаниягу министр Дан Меридор отказался назвать детали визита израильского премьера в Москву.

По официальной версии, которую озвучил Иерусалим, Нетаниягу был не в России, а инспектировал некий военный объект на территории Израиля. Российская сторона, в свою очередь, также заявила, что о визите Нетаниягу в Москву информации нет. Об этом, в частности, сказал пресс-секретарь главы российского правительства Владимира Путина Дмитрий Песков.

Лента.ру